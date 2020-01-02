РФ удерживает в тюрьмах минимум 89 человек по "крымским делам"

Новости Украины:В Крымской правозащитной группе заявили, что из 89 за держаных, 65 человек - крымские татары.

Россия держит за решеткой только по "крымским делам" как минимум 89 человек. Об этом в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на председателя правления этой правозащитной организации Ольгу Скрипник.

"Россия только по "крымским делам" удерживает за решёткой минимум 89 человек", - сообщила Скрипник.

По её словам, большая часть удерживаемых - 65 человек - крымские татары.

"Среди них есть и крымские татары, и украинцы. По меньшей мере 65 человек, в основном крымских татар, содержащихся по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир", их обвиняют в террористических статьях. Если говорить об украинцах, то среди них, например, активист Олег Приходько, который был задержан в этом году. Также есть так называемые "украинские диверсанты", - отметила правозащитница.

Она подчеркнула, что права этих людей грубо нарушаются, так как доказательства их вины были сфальсифицированы и они незаконно находятся за решёткой.