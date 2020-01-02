Около 120 тысяч украинцев не смогут покинуть территорию страны (Видео)

Новости Украины:120 тысячам украинцев ограничили выезд за пределы страны из-за неуплаты алиментов.

Около 120 тыс. человек из-за неуплаты алиментов находятся в базах пограничников с ограничением в выезде за пределы Украины, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в четверг.

"Отметим, что в базах данных пограничников в настоящее время находятся около 120 тыс. человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов. Именно поэтому Государственная пограничная служба Украины советует гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться, не имеют ли ограничений в выезде за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, 6 февраля 2018 года в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. В частности, закон предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должникам, которые не платят алименты.