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Около 120 тысяч украинцев не смогут покинуть территорию страны (Видео)

Около 120 тысяч украинцев не смогут покинуть территорию страны (Видео)
16:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:120 тысячам украинцев ограничили выезд за пределы страны из-за неуплаты алиментов.

Около 120 тыс. человек из-за неуплаты алиментов находятся в базах пограничников с ограничением в выезде за пределы Украины, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в четверг.

"Отметим, что в базах данных пограничников в настоящее время находятся около 120 тыс. человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов. Именно поэтому Государственная пограничная служба Украины советует гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться, не имеют ли ограничений в выезде за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба 31 декабря задержала больше 20 человек за незаконное пересечение границы

Как известно, 6 февраля 2018 года в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. В частности, закон предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должникам, которые не платят алименты.

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Граница, Госпогранслужба, Алименты, гспу.
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