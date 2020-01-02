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Праздник не удался: в Одесской области женщина убила своего мужа

Праздник не удался: в Одесской области женщина убила своего мужа
16:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Одесской области после празднования Нового года женщина убила ножом своего мужа.

В Ивановском районе Одесской области после празднования Нового года женщина нанесла смертельное ранение ножом своему мужу.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, убийство совершено в ночь с 1 на 2 января, когда супруги вернулись домой от односельчан, с которыми праздновали Новый год.

Как отмечается, конфликт между супругами начался, как только они вернулись домой. Словесная перепалка переросла в драку, в разгар которой женщина схватила нож и ударила им мужчину в область грудной клетки.

"Нанесенное 57-летнему потерпевшему ранение оказалось несовместимым с жизнью. Врачи, которых вызвала сама женщина, констатировали смерть пострадавшего и сообщили об убийстве в полицию. 47-летнюю злоумышленницу задержали", - рассказали в главке.

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Как утверждают в управлении, подозреваемая не отрицает свою вину и объясняет свой поступок бытовыми проблемами и алкогольным опьянением.

С места происшествия полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления – нож и другие вещественные доказательства.

Действия женщины следователи квалифицировали как умышленное убийство. Ей уже объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения фигурантка задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжается следствие.

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Одесская область, Новый год, Нацполиция.
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