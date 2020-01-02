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Украина и НАТО проведут военные учения в 2020 году

Украина и НАТО проведут военные учения в 2020 году
16:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Совместные военные учения будут направлены на противодействие гибридным угрозам со стороны РФ в Черноморском регионе.

Председатель Представительства Организации Североатлантического договора (НАТО) в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников заявляет, что Украина и страны-члены Альянса в этом году проведут масштабные учения с учетом гибридных угроз в Черноморском регионе.

Об этом говорится в статье Винникова "Украина-НАТО: Новые вызовы и возможности", опубликованной на сайте издания "Тиждень".

Он заявил, что Альянс поддерживает меры, направленные на усиление возможностей Украины противостоять гибридным угрозам и кибератакам.

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"Мы наращиваем наши усилия, направленные на поддержку безопасности в Черноморском регионе, в частности увеличивая количество совместных учений, портовых визитов и расширяя обмен информацией. В 2020 году Украина и НАТО совместно проведут масштабные учения по сценарию, связанному с гибридными угрозами в Черноморском регионе. Это еще один практический пример поддержки НАТО, согласованной министрами иностранных дел стран-членов Альянса в апреле 2019 года в ответ на вызовы безопасности в регионе Черного моря ", - заявил Винников.

Также он заверил, что в 2020 году НАТО продолжит развивать партнерство с друзьями во всем мире, среди которых Украина имеет статус особого партнера.

"Государства-члены НАТО неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, ее неотъемлемое право самостоятельно принимать решение относительно своего будущего. НАТО не признает и никогда не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Крым - это территория Украины. Мы также осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе и ту поддержку, которую Россия оказывает военизированным группировкам на востоке Украины", - заявил Винников.

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Также он сообщил, что государства-члены Альянса приветствуют приверженность президента Украины Владимира Зеленского мирному решению конфликта на Донбассе.

"Существуют большие надежды, что в 2020 году мы увидим дальнейший прогресс, но сегодня конфликт на Донбассе продолжает уносить жизни людей. Руководство Альянса неоднократно подчеркивало особую ответственность, которая сейчас лежит на России, призывая последнюю отозвать войска, технику с территории Украины и прекратить всяческую поддержку военизированным формированиям в Донецкой и Луганской областях", - заявил председатель Представительства НАТО.

Он добавил, что кроме политической поддержки НАТО в дальнейшем будет оказывать Украине практическую помощь.

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НАТО, Военные учения, Черноморский регион.
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