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Взяточник? Закарпатскому чиновнику вручили подозрение

Взяточник? Закарпатскому чиновнику вручили подозрение
18:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Чиновника Ужгородского горсовета подозревают во взяточничестве, растрате и служебном подлоге.

Сотрудники Нацполиции Украины в Закарпатской области и облпрокуратуры задокументировали противоправную деятельность руководителя одного из управлений Ужгородского городского совета и собрали материалы, подтверждающие его причастность к совершению преступлений.

"Во время следствия правоохранители установили, что за подписание актов выполненных работ по недостоверным сведениям относительно их объема руководитель одного из управлений Ужгородского городского совета получил неправомерное вознаграждение - 20 тыс. грн от представителя коммерческой структуры", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Также согласно экспертному заключению сумма нанесенного ущерба в результате подписания данных актов составляет 520тыс. грн.

"Это почти половина от общей суммы договора, который был заключен между коммерческой и государственной структурами", - добавили в полиции.

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В четверг, 2 января, руководителю одного из управлений Ужгородского городского совета сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Ужгород, Закарпатская область, Нацполиция.
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