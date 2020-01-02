На Донбассе были слышны два обстрела

Новости Украины:Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала четверга.

В течение суток четверга, 2 января, боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"Сегодня, 2 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

1 обстрел украинских позиций зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

1 обстрел противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Орехово - из подствольного гранатомета.