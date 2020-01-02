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На Донбассе были слышны два обстрела

На Донбассе были слышны два обстрела
18:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала четверга.

В течение суток четверга, 2 января, боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"Сегодня, 2 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

1 обстрел украинских позиций зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов

1 обстрел противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Орехово - из подствольного гранатомета.

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Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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