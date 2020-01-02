Туристы встретили Новый год на самой высокой точке Украины (Видео)

Новости Украины:Новый год на Говерле встретили примерно 20 туристов.

На горе Говерла в Карпатах Новый год встретили около двух десятков туристов.

Об этом сообщил житель Умани Юрий Красновид, который тоже встретил там 2020-й, на своей странице в Facebook.

"В этом году примерно 20 двинутых на путешествиях туристов встретили этот 2020 год на 2061 метре над уровнем моря. И среди них четверо уманцы", - написал Красновид.

Он отметил, что такое восхождение 31 декабря далось довольно трудно, потому что сильный ветер валил людей с ног. Впрочем, Говерла, как написал турист, все-таки впустила к себе в гости.

Напомним, Говерла – самая высокая вершина Украинских Карпат и самая высокая точка Украины (2061 м над уровнем моря). Расположена в горном массиве Черногора, на границе Яремчанского горсовета Ивано-Франковской области и Раховского района Закарпатской области, в 17 километрах от границы с Румынией.