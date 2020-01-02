СБУ разоблачила закарпатского чиновника на краже имущества сельсовета (Фото)

Новости Украины:В Закарпатской области голова сельсовета присвоил около 1 млн грн, выделенных на ремонт дорог.

Служба безопасности Украины разоблачила механизм присвоения головой сельского совета бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что руководитель органа местного самоуправления, в сговоре с директором частного предприятия, организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных для ремонта местных дорог", - сказано в сообщении.

Так, чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма предоставляемых услуг была завышена почти на 1 млн грн, которые были присвоены участниками махинации.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нем

