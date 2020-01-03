Пожар на Днепропетровщине: спасатели сохранили жизни четырех человек (Фото)

Новости Украины:Пожарные спасли четырех человек во время тушения возгорания в жилом доме в Днепропетровской области.

Пожарные спасли четырех человек во время тушения пожара в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Днепропетровской области.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Во время ликвидации пожара спасены четыре человека (мужчина 1962 года, владелец квартира, 2 женщины 1950 и 1975 рождения и мужчина 1973 года рождения с соседних квартир. Их госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь повредил балкон, домашние вещи и мебель на общей площади 20 кв. м.

Спасатели локализовали пожар в 05:45 и ликвидировали в 6:16.