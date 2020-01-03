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Полиция разоблачила Telegram-канал сбыта наркотиков в Мариуполе

Полиция разоблачила Telegram-канал сбыта наркотиков в Мариуполе
10:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Полиция в Мариуполе разоблачила канал сбыта наркотиков через Telegram на сумму около 1,5 млн грн.

В Донецкой области полиция пресекла деятельность преступной группы из трех человек, которые через Telegram-канал занимались сбытом наркотиков в Мариуполе.

"Трое жителей Мариуполя создали Telegram-канал, где размещали информацию об имеющихся наркотиках и принимали заказы. Оплату принимали через электронные кошельки. "Покупки" злоумышленники доставляли путем закладок, оставляя дозы в обусловленных местах", - сообщает полиция Донецкой области в пятницу.

Так, правоохранители задержали злоумышленников в ходе спецоперации с участием спецподразделения КОРД. Во время обысков по месту жительства фигурантов оперативники обнаружили более 700 г амфетамина, больше 1,5 тыс. таблеток экстази, почти пол килограмма шишек каннабиса, 162 шт. LCD и галлюциногенные грибы.

"Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция предотвратила очередную доставку "товара", уничтожив около 25 закладок с наркотиками в Мариуполе.

Все члены группировки задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленникам инкриминируется ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотических средств и психотропных веществ).

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"По решению суда распространители наркотиков взяты под стражу на 60 суток с правом внесения залога: лидеру группы – 1,9 млн грн, двум соучастникам – 154 тыс. и 96 тыс. грн", - добавили в полиции.

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Полиция, Донбасс, Мариуполь, Telegram, Нацполиция.
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