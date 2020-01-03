За первые дни 2020 года в пожарах погибли 29 человек

Новости Украины:В Украине с начала года при пожарах погибли 29 человек.

В первые дни нового 2020 года при пожарах в Украине погибло 29 граждан, еще 11 - получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Уже 29 граждан погибли при пожарах в течение 1 и 2 января 2020 года. Еще одиннадцать украинцев получили травмы различной степени тяжести. При том, что и количество пожаров в жилом секторе этого дня выросла выросло - 232 случая зафиксировали пожарные ГСЧС. Как и всегда, основной причиной несчастий становится собственная небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами", - говорится в сообщении.

Так, из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления в Малиновском районе Одессы при пожаре в двухэтажном жилом доме погиб человек.

В Черниговской области, вследствие недостатка конструкции, нарушения правил монтажа нагревательных печей и дымоходов, в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, который также унес жизнь человека.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления стало также причиной трагедии и в городе Гребенка Полтавской области.

Еще пятеро граждан погибли в результате неосторожности при курении в Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Одесской и Хмельницкой областях.

Также отмечается, что уже вечером 2 января в Запорожской области в больнице умерли двое детей 2015 и 2018 рождения, которые получили отравление продуктами горения при пожаре в квартире четырехэтажного дома в городе Токмак, в реанимационное отделение в тяжелом состоянии госпитализирована их мать.

В этот же день в Тернополе, на месте пожара в квартире жилого дома на улице Русская, пожарные при тушении обнаружили тело мужчины 1946 года.

А в Донецкой области, в результате пожара, произошедшего в многоквартирном доме по ул. Б. Хмельницкого в городе Мариуполь, погиб мужчина 1973 года рождения.