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В Виннице будут производить лецитин (Видео)

В Виннице будут производить лецитин (Видео)
12:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Винницкой городской администрации решили построить в городе новый завод.

В Винницком индустриальном парке в этом году откроют предприятие по производству лецитина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Винницы Сергей Моргунов.

"В 2020 году должны реализовать несколько важных инвестиционных проектов, которые дадут толчок экономике города (...) В пределах Винницкого индустриального парка ожидаем появление еще одного завода – его должна построить отечественная компания ООО "Укро-экспертпостач", предприятие будет специализироваться на выпуске лецитина", - сообщил Моргунов.

По его словам, для привлечения эффективных инвесторов городская власть продолжит развивать инженерно-транспортную инфраструктуру Винницкого индустриального парка.

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Как сообщили в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, строительство первой очереди завода ООО "Укро-экспертпостач" по производству лецитина на территории Винницкого индустриального парка планируется завершить в 2020 году, вторую очередь введут в эксплуатацию в 2022 году. Общая сумма инвестиций в строительство завода составит более 100 млн грн, в частности, в первую очередь производства - 80 млн грн.

Запуск первой очереди завода обеспечит работой 65 человек.

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Винница, Завод, Лецитин, Сергей Моргунов.
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