Задействуют Нацгвардию: В Харьковской области активно готовятся к Рождеству

Новости Украины:В Харьковской области более 2 тысяч правоохранителей будут охранять порядок на Рождество.

В Харьковской области на Рождество к охране порядка привлекут приданые силы.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Для охраны порядка будут задействованы около 2000 сотрудников полиции и 320 военнослужащих Национальной гвардии Украины. С целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время проведения религиозных массовых мероприятий создана необходимое количество следственно-оперативных групп и патрульных нарядов", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в богослужениях по случаю Рождества, которые пройдут 6 и 7 января в 277 православных храмах области, примут участие около 150 тысяч человек.