Уже по традиции в Кропивницком вандалы разрушили новогодние инсталляции (Фото)

Новости Украины:В Кропивницком вандалы разрушили новогодние инсталляции и вертеп.

В Кропивницком злоумышленники повредили и разрушили новогодние инсталляции на площади перед городским советом. Ремонту иллюминация не подлежит, поскольку злоумышленники повредили блок управления.

Об этом сообщила городской совет Кропивницкого в Facebook.

"Инсталляцию с вертепом, фотозону и фигурки с символами Нового года устраивают на этой локации в течение последних четырех лет, и каждый год находятся "добрые" люди, которые их ламают. Но в этом году вандалы превзошли сами себя, - говорит руководитель управления культуры и туризма Анна Назарец. - Повредили иллюминацию на вертепе, изуродовали фигурки мышей, а новая фотозона с елками на площади Героев Майдана наполовину уже не светится".

Степень повреждения иллюминации изучали специалисты коммунального предприятия "Горсвет". Как отметил руководитель КП "Горсвет" Дмитрий Тоток, специалисты обнаружили, что ремонту иллюминация не подлежит, поскольку злоумышленники повредили блок управления - вырвали провода.

Тоток также добавил, что вандалы, нанося ущерб коммунальному имуществу, и себя подвергали опасности, поскольку могли получить поражение электрическим током.

Кроме того, был поврежден и нынешний символ года - фигурки мышей, бережно изготовленные руками кропивницких детей на Станции юных техников. Злоумышленники разбили основу инсталляции, у фигурок оторвали головы, поотламывали уши.

В комментариях к этому сообщению жители города спрашивают, почему площадь перед городским советом не обустроена видеокамерами, ведь тогда факт вандализма можно было бы отследить и даже пресечь.