Суд приговорил к 5 годам заключения боевика "ДНР"

Новости Украины:В составе террористической организации житель Шахтерска принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против украинской армии.

Славянский горрайонный суд приговорил к пяти годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР".

"Житель Шахтерска, находясь в местах лишения свободы на временно неподконтрольной территории Донецкой области за совершение тяжкого преступления, в апреле 2014 года был освобожден боевиками из тюрьмы при условии присоединения к рядам незаконных вооруженных формирований", - сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В составе террористической организации он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против украинской армии, в частности, корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений.

Также он принимал участие в переправке военной техники, оружия и боеприпасов из России на оккупированные территории Донецкой области.

Боевик был задержан в августе 2019 года в Запорожской области, куда он скрывался у своих родственников.

Суд признал его виновным по ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.