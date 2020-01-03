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Суд приговорил к 5 годам заключения боевика "ДНР"

Суд приговорил к 5 годам заключения боевика "ДНР"
17:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В составе террористической организации житель Шахтерска принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против украинской армии.

Славянский горрайонный суд приговорил к пяти годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР".

"Житель Шахтерска, находясь в местах лишения свободы на временно неподконтрольной территории Донецкой области за совершение тяжкого преступления, в апреле 2014 года был освобожден боевиками из тюрьмы при условии присоединения к рядам незаконных вооруженных формирований", - сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В составе террористической организации он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против украинской армии, в частности, корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений.

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Также он принимал участие в переправке военной техники, оружия и боеприпасов из России на оккупированные территории Донецкой области.

Боевик был задержан в августе 2019 года в Запорожской области, куда он скрывался у своих родственников.

Суд признал его виновным по ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.

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СБУ, Донецкая область, Донбасс.
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