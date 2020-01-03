Для безопасности граждан: в Станице разобрали временный обходной мост

Новости Украины:С восстановлением и открытием основного моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская" доступ к дополнительному мосту был прекращен.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

"С открытием отремонтированного моста было принято решение на несколько недель оставить вспомогательную конструкцию. Однако она была рассчитана именно на временное пользование. Более длительное функционирование дополнительного моста могло привести к проседанию конструкции, построенной на берегу реки, что угрожало безопасности граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временный обходной мост открыли 4 октября 2019 года, чтобы не ограничивать возможность пересечения линии разграничения во время ремонта основного моста. Люди им пользовались до 20 ноября включительно.

В течение декабря и в начале января временный обходной мост был разобран.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 2 сентября объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской - после того, как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.

20 ноября глава государства открыл восстановленную переправу.

Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.