Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Проект о рынке земли не предусматривает ограничения для банков по концентрации земли
Проект о рынке земли не предусматривает ограничения для банков по концентрации земли
ОАЭ, Куба и Монако: в каких странах нардепы "набираются опыта"
ОАЭ, Куба и Монако: в каких странах нардепы "набираются опыта"
Два игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии
Два игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии
Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото
Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото

Для безопасности граждан: в Станице разобрали временный обходной мост

Для безопасности граждан: в Станице разобрали временный обходной мост
17:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: loga.gov.ua

Новости Украины:С восстановлением и открытием основного моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская" доступ к дополнительному мосту был прекращен.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

"С открытием отремонтированного моста было принято решение на несколько недель оставить вспомогательную конструкцию. Однако она была рассчитана именно на временное пользование. Более длительное функционирование дополнительного моста могло привести к проседанию конструкции, построенной на берегу реки, что угрожало безопасности граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временный обходной мост открыли 4 октября 2019 года, чтобы не ограничивать возможность пересечения линии разграничения во время ремонта основного моста. Люди им пользовались до 20 ноября включительно.

В течение декабря и в начале января временный обходной мост был разобран.

Во время праздников КПВВ "Станица Луганская" будет работать в штатном режиме

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 2 сентября объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской - после того, как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.

20 ноября глава государства открыл восстановленную переправу.

Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
03 Простые продукты, которые защищают от геморроя
04 Какого числа щедруют, а какого колядуют в 2020 году
05 Кофе и сахарозаменитель - вещи несовместимые: в чем проблема
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
Венедиктова: В ГБР проведут полный аудит деятельности
В ГБР проведут полный аудит деятельности
Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
Когда же долгожданная зима? Погода на выходные
Какого числа Родительские субботы в 2020 году
Какого числа Родительские субботы в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь