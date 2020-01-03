Сотрудницу канцелярии Генпрокуратуры задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Правоохранители задержали сотрудницу канцелярии Генеральной прокуратуры по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.
"2 января при процессуальном руководстве прокуратуры правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе обыска по месту ее проживания в пгт Бородянка Киевской области изъято 30 таблеток метадона.
В сообщении подчеркивается, что задержанная должность прокурора никогда не занимала и на время предполагаемой противоправной деятельности в Офис генпрокурора не была переведена.