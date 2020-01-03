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Сотрудницу канцелярии Генпрокуратуры задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Сотрудницу канцелярии Генпрокуратуры задержали по подозрению в сбыте наркотиков
18:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:О возможных фактах сбыта наркотиков правоохранителям сообщили местные жители.

Правоохранители задержали сотрудницу канцелярии Генеральной прокуратуры по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"2 января при процессуальном руководстве прокуратуры правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обыска по месту ее проживания в пгт Бородянка Киевской области изъято 30 таблеток метадона. 

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В сообщении подчеркивается, что задержанная должность прокурора никогда не занимала и на время предполагаемой противоправной деятельности в Офис генпрокурора не была переведена.

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Генпрокуратура, Генеральная прокуратура, Генеральная прокуратура Украины, Сбыт наркотиков, Офисс генерального прокурора.
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