Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению
Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению
Убийство Шеремета: проведен следственный эксперимент с Кузьменко (Видео)
Убийство Шеремета: проведен следственный эксперимент
Два игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии
Два игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии
Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото
Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото

Баканов оценил работу СБУ в Киеве

Баканов оценил работу СБУ в Киеве
18:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Иван Баканов доволен работой Управления СБУ в Киеве и области.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов по итогам оценки результатов работы ГУ СБУ в Киеве и Киевской области остался в целом доволен, но настаивает на необходимости усилить работу по ключевым направлениям.

"Сегодня происходит обновление, перезагрузка Службы. Мы должны реформироваться. И стать более эффективными. Наша основная задача - защита государственной безопасности, борьба с терроризмом, диверсиями, киберугрозами, разведывательно-подрывной деятельностью и тому подобное.

Уверен, что личный состав столичного Главка способен выполнять все поставленные задачи и доказывать эффективность новых подходов", - заявил Баканов, передает пресс-центр СБУ.

СБУ разоблачила закарпатского чиновника на краже имущества сельсовета (Фото)

Руководитель ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Сергей Болдыр в свою очередь сообщил, что на данный момент происходит переход на гибкую и динамичную систему работы для оперативного и действенного реагирования на потенциальные угрозы национальной безопасности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, СБУ, Киевская область, Иван Баканов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
03 Простые продукты, которые защищают от геморроя
04 Какого числа щедруют, а какого колядуют в 2020 году
05 Кофе и сахарозаменитель - вещи несовместимые: в чем проблема
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
Венедиктова: В ГБР проведут полный аудит деятельности
В ГБР проведут полный аудит деятельности
Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
Когда же долгожданная зима? Погода на выходные
Какого числа Родительские субботы в 2020 году
Какого числа Родительские субботы в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь