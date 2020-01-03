Баканов оценил работу СБУ в Киеве

Новости Украины:Иван Баканов доволен работой Управления СБУ в Киеве и области.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов по итогам оценки результатов работы ГУ СБУ в Киеве и Киевской области остался в целом доволен, но настаивает на необходимости усилить работу по ключевым направлениям.

"Сегодня происходит обновление, перезагрузка Службы. Мы должны реформироваться. И стать более эффективными. Наша основная задача - защита государственной безопасности, борьба с терроризмом, диверсиями, киберугрозами, разведывательно-подрывной деятельностью и тому подобное.

Уверен, что личный состав столичного Главка способен выполнять все поставленные задачи и доказывать эффективность новых подходов", - заявил Баканов, передает пресс-центр СБУ.

Руководитель ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Сергей Болдыр в свою очередь сообщил, что на данный момент происходит переход на гибкую и динамичную систему работы для оперативного и действенного реагирования на потенциальные угрозы национальной безопасности.