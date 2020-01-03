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В Киеве произошло смертельное ДТП с участием трех авто (Фото)

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В Киеве произошло смертельное ДТП с участием трех авто (Фото)
22:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Полиция Киева

Новости Украины:В полиции Киева рассказали обстоятельства смертельной аварии 3 января.

В Голосеевском районе Киева в результате столкновения трех автомобилей один человек погиб, еще один госпитализирован. Об этом сообщает полиция Киева.

"Предварительно установлено, что водитель BMW выполнял поворот из улицы Бурмистенко на Васильковскую. В результате маневра он столкнулся с Mercedes, который ехал по главной дороге улицы Васильковская, и его отбросило на автомобиль Hyundai", - информируют в полиции.

По данным правоохранителей, водитель Mercedes умер до приезда врачей. Пассажирку Hyundai с травмой грудной клетки доставили в больницу. Водителя BMW задержали.

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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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