В Киеве произошло смертельное ДТП с участием трех авто (Фото)

Новости Украины:В полиции Киева рассказали обстоятельства смертельной аварии 3 января.

В Голосеевском районе Киева в результате столкновения трех автомобилей один человек погиб, еще один госпитализирован. Об этом сообщает полиция Киева.

"Предварительно установлено, что водитель BMW выполнял поворот из улицы Бурмистенко на Васильковскую. В результате маневра он столкнулся с Mercedes, который ехал по главной дороге улицы Васильковская, и его отбросило на автомобиль Hyundai", - информируют в полиции.

По данным правоохранителей, водитель Mercedes умер до приезда врачей. Пассажирку Hyundai с травмой грудной клетки доставили в больницу. Водителя BMW задержали.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.