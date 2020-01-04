На Ривненщине и Тернопольщине Чумак представил новых областных прокуроров

Новости Украины:Виктор Чумак представил двух новых областных прокуроров.

Сегодня коллективам Ривненской и Тернопольской областных прокуратур были представлены новые руководители: в Ривне - Антон Войтенко, в Тернополе - Петр Бойко.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"В пятницу, 3 января 2020 года, заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Виктор Чумак представил коллектива прокуратуры Ривненской области нового руководителя - Антона Войтенко. ... Коллективу прокуратуры Тернопольской области нового руководителя - Петра Бойко", - говорится в сообщениях Генпрокуратуры .

Как отмечается, Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в г. Умань Черкасской области. Высшее юридическое образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры Войтенко работает с 2007 года. За это время занимал различные должности, в том числе руководящие.

До назначения на должность прокурора Ривненской области занимал должность начальника управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-розыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Петр Бойко родился 23 июля 1985 в г. Чернигов. В органах прокуратуры - с 2010 года. За это время занимал различные должности, в том числе руководящие в органах прокуратуры Севастополя и Военной прокуратуры Западного региона.

До назначения на должность прокурора Тернопольской области работал военным прокурором Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.