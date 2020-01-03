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Новый закон о ГБР: директор сама определит порядок назначения заместителей

Новый закон о ГБР: директор сама определит порядок назначения заместителей
00:18 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:В ГБР заявили, что новая директор сама решает, когда и как выбирать себе заместителей.

В Государственном бюро расследований заявляют, что из-за внесения изменений в закон о ГБР, его директор теперь самостоятельно утверждает положение о конкурсной комиссии и порядке проведения открытого конкурса.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

 "Согласно новой редакции части третьей статьи 14 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" Типовое положение о конкурсной комиссии и Порядок проведения открытого конкурса утверждается директором Государственного бюро расследований", - сказано в сообщении.

В Бюро заявили, что предыдущий порядок проведения конкурса, утвержденный Кабмином в 2017 году утратил силу как таковой, который не согласуется с действующей редакцией Закона Украины "О Государственном бюро расследований".

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30 января ГБР объявило конкурс на должности заместителей директора. Подать документы нужно до 3 января.

В партии "Голос" заявили, что это нарушение, поскольку согласно порядку проведения конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований, информация о проведении конкурса для назначения на должности в Бюро обнародуется путем размещения объявления о проведении конкурса на официальном сайте Бюро не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе.

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Закон, ГБР, Ирина Венедиктова.
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