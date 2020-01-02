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Нардеп "Голоса": "Слуги" хотят под прикрытием праздников и оливье поставить своих ручных руководителей в ГБР

Нардеп "Голоса": "Слуги" хотят под прикрытием праздников и оливье поставить своих ручных руководителей в ГБР
00:24 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:В "Голосе" считают, что ГБР объявило конкурс на руководящие должности с нарушениями.

Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова заявляет, что ГБР объявило конкурс на должности заместителей директора с нарушением законодательства.

"Конкурс объявили 30 декабря, подача документов до 3!!! января. При том, что некоторые справки необходимо собирать больше недели, а не в новогоднюю ночь", - сказано в сообщении нардепа на её страничке в Facebook.

"В нарушение закона, и подзаконного акта, которым регламентируются конкурсы в ГБР, "Слуги" снова хотят под прикрытием праздников и оливье поставить своих ручных руководителей в ГБР. И не просто "Слуги", а председатель комитета по правовой политике, которая должна была стоять на защите права и государственности", - добавила Устинова. 

Устинова подчеркивает, что, согласно порядку проведения конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований, "информация о проведении конкурса для назначения на должности в Бюро обнародуется путем размещения объявления о проведении конкурса на официальном сайте Бюро не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе". 

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Вместе с тем, на сайте ГБР объявление на должности первого заместителя и двух заместителей директора ГБР опубликовано 29 декабря.

"Документы от кандидатов, желающих принять участие в конкурсе принимаются с 9 ч. 00 мин. 30 декабря 2019 года до 18 ч. 00 мин. 3 января 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Зеленский назначил новую главу ГБР вместо Трубы

Как известно, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа "Слуги народа", председателя комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.

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Голос, ГБР, Слуга народа, Александра Устинова.
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