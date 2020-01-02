"Голос" требует остановить конкурс на должности заместителей директора ГБР

Новости Украины:В "Голосе" говорят, что конкурс на должности заместителей директора ГБР объявлен незаконно и его нужно остановить.

Партия"Голос" требует остановить конкурс на должности в руководстве Государственного бюро расследований. Об этом говорится в заявлении на сайте "Голоса".

"Незаконно объявленный конкурс на должности заместителей директора Государственного бюро расследований необходимо остановить. Управлять расследованиями украинских топ-чиновников должны независимые профессионалы, а не "100-процентно свои" люди", - говорится в заявлении.

Как отмечают в "Голосе", от заместителей руководителя ГБР зависит "качество ведения дел против ключевых должностных лиц страны". "Результаты их работы ждут все те, кто надеется на правосудие в государстве. Но вновь назначенная и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова начала поиск людей с нарушением закона", - считают в партии.

Авторы заявления отмечают, объявленный накануне праздников, 30 декабря 2019 года, конкурс дает лишь два рабочих дня на подачу документов, а срок подачи истекает 3 января."Очевидно, что только люди, которые подготовили соответствующий пакет документов заранее, смогут отправиться на этот"конкурс". Это означает, что честного конкурса не произойдет. Это означает, что в идеальных условиях будут те, кто знал о конкурсе заранее. Это также означает, что такой конкурс является нарушением закона", - говорится в заявлении "Голоса".

По мнению партии, руководство ГБР"не могло не знать, что принятый закон о Государственном бюро расследований четко регламентирует проведение отбора кандидатур на такие должности"."Конкурс должен найти лучших специалистов с соответствующим образованием, деловыми профессиональными и моральными качествами. Для этого сбор документов должен проводиться не менее 15 рабочих дней - в части 2 главы ІІІ закона об этом четко сказано", - заявляют в партии.

Так, отмечают в"Голосе", у руководства ГБР"есть еще возможность выйти из ситуации достойно". Для этого, говорится в заявлении, необходимо"отменить решение об объявлении конкурса, принятое 29.12.2019 и.о. директора Государственного бюро расследований, поскольку нарушение сроков обнародования привело к нарушению прав граждан Украины на участие в проведении открытого конкурса".

"Принять решение об объявлении нового конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований, информацию о проведении которого обнародовать путем размещения объявления о проведении конкурса на официальном сайте Бюро не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе. Если исполняющий обязанности Государственного бюро расследований проигнорирует это требование,"Голос" обжалует решение конкурсной комиссии в судебном порядке", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в "Голосе" подчеркивают, что перезагрузка ГБР" должна дать стране профессиональное и независимое руководство ГБР, избранное на открытых конкурсах"."В новой структуре должны работать люди, которые не будут принимать телефонных звонков и команд от власти или друзей чиновников", - убеждены в партии.

Как сообщалось ранее, 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о перезапуске ГБР.

27 декабря президент Владимир Зеленский освободил Романа Трубу от должности директора Госбюро расследований и назначил Ирину Венедиктову на должность и.о. главы ГБР.