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Среда, 01.01.2020
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В ГБР пытаются разобраться, что помешало успешной работе ведомства

В ГБР пытаются разобраться, что помешало успешной работе ведомства
19:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Государственном бюро расследований считают, что не справились со своими задачами в 2019 году.

Новообразованное Государственное бюро расследований по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности.

Об этом сообщается на сайте ДБР.

"Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением", - говорится в сообщении.

Отмечается, для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений приглашаются общественность и коллеги.

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"Наша электронная почта: [email protected]

Для записи на личный прием к руководству ГБР просим присылать письма с аргументацией срочности и общественной значимости предмета встречи", - отметили в ГБР и добавили, что ожидают обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и работников правоохранительных органов, их скрытых активах, коррупционных связях и др.

"Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлено их подтверждение", - подчеркнули в Бюро.

В то же время в.и.о. руководителя Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова в Facebook призвала пользователей назвать фамилии лиц, которые могут предоставить информацию о нарушениях и недостатках в работе ГБР.

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"Учитывая, что общественность была недовольна работой ГБР в 2019 году, с кем должно встретиться руководство, чтобы выслушать претензии и конструктивную критику - дайте конкретные фамилии

- общественных деятелей,

-блогеров,

-журналистов-обличителей,

-аналитиков .. ", - написала она.

Венедиктова заявила, что ГБР будет благодарно "за информацию, которая осталась без правового реагирования".

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ГБР, Роман Труба, Ирина Венедиктова.
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