В ГБР пытаются разобраться, что помешало успешной работе ведомства

Новообразованное Государственное бюро расследований по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности.
Об этом сообщается на сайте ДБР.
"Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением", - говорится в сообщении.
Отмечается, для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений приглашаются общественность и коллеги.
"Наша электронная почта: [email protected]
Для записи на личный прием к руководству ГБР просим присылать письма с аргументацией срочности и общественной значимости предмета встречи", - отметили в ГБР и добавили, что ожидают обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и работников правоохранительных органов, их скрытых активах, коррупционных связях и др.
"Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлено их подтверждение", - подчеркнули в Бюро.
В то же время в.и.о. руководителя Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова в Facebook призвала пользователей назвать фамилии лиц, которые могут предоставить информацию о нарушениях и недостатках в работе ГБР.
"Учитывая, что общественность была недовольна работой ГБР в 2019 году, с кем должно встретиться руководство, чтобы выслушать претензии и конструктивную критику - дайте конкретные фамилии
- общественных деятелей,
-блогеров,
-журналистов-обличителей,
-аналитиков .. ", - написала она.
Венедиктова заявила, что ГБР будет благодарно "за информацию, которая осталась без правового реагирования".