Двойное убийство на Сумщине: суд вынес приговор

Новости Украины:На Сумщине мужчину приговорили к пожизненному за двойное убийство.

Прокуратура Сумской области поддержала обвинение против 20-летнего парня, который лишил жизни 36-летнюю женщину и ее 17-летнего сына.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Науменко.

«Преступление, о котором идет речь, было совершено 26 октября 2017 года. В тот день около 6 часов утра житель с. Гай-Мошенка Ахтырского района подошел к собственному дому, в котором находились его жена и сын. Хозяин, зная, что его семья дома, долгое время стучал в дверь, однако никто не отзывался. Когда мужчина разбил окно и попал в дом, на пороге увидел окровавленное тело жены без признаков жизни. Следственно-оперативная группа, которая прибыла на вызов, в другой комнате обнаружила еще и тело парня», - рассказала подробности трагедии Науменко.

Она отметила, что на поиски убийцы были брошены большие силы правоохранителей, и вскоре задержали молодого человека, обоснованно подозреваемого в двойном убийстве. Им оказался 18-летний (на то время) одногруппник погибшего, который жил на соседней улице.

«Накануне вечером он пришел в гости к товарищу, они распивали спиртные напитки. Между юношами возникла ссора, а впоследствии и драка, во время которой гость зарезал парня. Когда в комнату зашла мать, она также получила ножевое ранение несовместимое с жизнью», - рассказала пресс-секретарь прокуратуры.

По приговору суда от 2 января 2020 года обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении (ч. 1, п.п. 9 и 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и приговорен к пожизненному лишению свободы.