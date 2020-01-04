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Взрыв в клубе на Тернопольщине: появились новые подробности

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Взрыв в клубе на Тернопольщине: появились новые подробности
08:36 Сегодня Телеграф 20minut.ua Фото: 20minut.ua

Новости Украины:В результате взрыва в сельском клубе в тернопольской области восемь несовершеннолетних продолжают пребывать в реанимации.

После взрыва в клубе в селе Угринов Тернопольской области односельчане спасали детей, как могли. Несмотря на их усилия, восемь несовершеннолетних пострадали. Об этом сообщает местное издание 20 хвилин.

По информации СМИ, родители напуганы и не знают, что будет с их детьми. На момент взрыва в клубе находились школьники 7-11 классов. Они репетировали вертеп и играли в теннис.

"Мне позвонила соседка и сказала: "Вызови скорую и вези малого в больницу, там в клубе взрыв случился. Дети с ожогами". Я побежала туда и не узнала своего сына. Я не знаю, какова степень ожогов, в Тернополь с ним поехал муж. Они все такие красивые и умные ребята, может, и имели с собой какую-то петарду, но разве бы через нее такой взрыв случился. Больше ничего не знаю. Ждем новостей из больницы", – рассказала мать одного из пострадавших Мария.

Сейчас все пострадавшие дети находятся в областной детской больнице в Тернополе.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области произошел взрыв в сельском клубе. В результате инцидента пострадали восемь подростков, которые репетировали рождественское выступление.

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