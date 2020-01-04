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В Госпогранслужбе отчитались о ситуации на КПВВ Донбасса

В Госпогранслужбе отчитались о ситуации на КПВВ Донбасса
11:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: Госпогранслужба

Новости Украины:По сообщению Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 4 января в очередях на КПВВ застряли свыше 300 автомобилей.

Утром в субботу, 4 января, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях насчитали 330 автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 30/100; "Гнутово" - 20/30", - отметили в ГПСУ.

Также пограничники заметили, что минувшие сутки сказалась ростом пассажиро-транспортного потока.

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В общем через КПВВ последовало 37,7 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.

Как сообщалось ранее, 3 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

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Госпогранслужба, Донбасс, КПВВ, Пропускные пункты, Пробки на КПВВ.
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