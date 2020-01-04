Скачать
Суббота, 04.01.2020
Глава ПЦУ: Украинцы пока не готовы к календарной реформе
Глава ПЦУ: Украинцы пока не готовы к календарной реформе
Пенсионный фонд начал выплату пенсий в 2020 году
Пенсионный фонд начал выплату пенсий в 2020 году
Тоттенхэм хочет арендовать лидера Боруссии
Тоттенхэм хочет арендовать лидера Боруссии
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 5 января
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 5 января

На Кировоградщине полиция предотвратила рейдерский захват сельхозпредприятия

На Кировоградщине полиция предотвратила рейдерский захват сельхозпредприятия
12:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Кировоградской области правоохранители пресекли попытку рейдерского захвата промышленного комплекса.

Правоохранители в Кировоградской области разоблачили группу лиц, подозреваемых в завладении имуществом сельхозпредприятия путем его незаконной перерегистрации.

"Установлено, что члены преступной группы привлекли к противоправным действиям жителей Кировоградской области, среди которых депутаты сельского совета и два государственные регистраторы. Указанные лица неоднократно проводили перерегистрацию предприятия на фиктивных лиц, с целью завладения имуществом промышленного комплекса, расположенного на территории Долинского района", - сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

Так, правоохранители предотвратили попытку рейдерского захвата имущества сельхозпредприятия и сообщили о подозрении лицам, причастным к незаконным действиям, по ч.4 ст.190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В Минсоцполитики заявили о попытке рейдерского захвата Фонда соцстраха

Кроме того, в полиции выяснили, что совершению противоправных действий по захвату предприятия рейдеры намеревались привлечь группу несовершеннолетних студентов одного из учебных заведений Кропивницкого.

"Со студентами и их родителями работниками ювенальной превенции проведена разъяснительная работа по предупреждению таких фактов", – говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Кировоградская область, Рейдерский захват, Сельхозпредприятие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
02 Лучшие травы для быстрого похудения
03 Бритни Спирс похвасталась стройной фигурой в бикини (Видео)
04 Впервые в истории: минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
05 Кайли Дженнер продемонстрировала шикарные формы в праздничном наряде (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опасность на дорогах: украинцев предупредили о тумане и гололеде
Опасно: украинцев предупредили о тумане и гололеде
В Карпатах в районе Говерлы военные испытали самолет Ил-76МД
В Карпатах военные испытали самолет Ил-76МД
Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Пенсионный возраст: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Рождественский сочельник 2020: что обязательно нужно приготовить
Рождественский сочельник 2020: что обязательно нужно приготовить
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь