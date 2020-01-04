На Кировоградщине полиция предотвратила рейдерский захват сельхозпредприятия

Новости Украины:В Кировоградской области правоохранители пресекли попытку рейдерского захвата промышленного комплекса.

Правоохранители в Кировоградской области разоблачили группу лиц, подозреваемых в завладении имуществом сельхозпредприятия путем его незаконной перерегистрации.

"Установлено, что члены преступной группы привлекли к противоправным действиям жителей Кировоградской области, среди которых депутаты сельского совета и два государственные регистраторы. Указанные лица неоднократно проводили перерегистрацию предприятия на фиктивных лиц, с целью завладения имуществом промышленного комплекса, расположенного на территории Долинского района", - сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

Так, правоохранители предотвратили попытку рейдерского захвата имущества сельхозпредприятия и сообщили о подозрении лицам, причастным к незаконным действиям, по ч.4 ст.190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в полиции выяснили, что совершению противоправных действий по захвату предприятия рейдеры намеревались привлечь группу несовершеннолетних студентов одного из учебных заведений Кропивницкого.

"Со студентами и их родителями работниками ювенальной превенции проведена разъяснительная работа по предупреждению таких фактов", – говорится в сообщении.