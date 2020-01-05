Глава Херсонской ОГА рассказал об убийстве в Каховке

Новости Украины:Юрий Гусев: Расследование убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина должно быть профессиональным.

Никакие связи не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.

На этом подчеркнул председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев на странице в Facebook.

"Расследование убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукіна, которое состоялось утром 1 января в Каховке, должно быть профессиональным и беспристрастным. Именно на этом я акцентировал во время заслушивания этого вопроса на координационном совещании с правоохранителями 3 января", - говорится в сообщении.

По словам Гусева, подозреваемого, который оказался бывшим сотрудником органов внутренних дел, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд принял решение о его аресте.

"Относительно другого участника событий — действующего полицейского — происходят проверки с использованием полиграфа. Ход расследования буду контролировать лично. Планирую вместе с новоназначенным прокурором области Игорем Васильевичем Ивченко встретиться с семьей погибшего. Никакие связи не помогут виновным избежать наказания. На Херсонщине все должно быть по закону и закон должен быть один для всех", - подчеркнул председатель ОГА.

Напомним: утром 1 января в г. Каховка 29-летний мужчина осуществил несколько выстрелов из карабина в живот другому 26-летнему местному жителю. От полученных огнестрельных ранений потерпевший через два дня скончался. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство. Вчера, 3 января, в Каховском суде состоялось заседание по избранию задержанному меры пресечения. Судья поддержал ходатайство следователя и постановил арестовать подозреваемого на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Вербицкий, в связи со смертью потерпевшего преступление был переквалифицирован на ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Событие получило резонанс, в связи с чем было принято решение о проведении досудебного расследования следственным управлением. Сейчас назначено проведение ряда необходимых исследований и экспертиз. Расследование данного преступления находится на контроле руководства областной полиции.

Также в ходе первоочередных следственных действий установлено, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции. В настоящее время в отношении полицейского назначено проведение служебного расследования, его отстранили от исполнения служебных обязанностей, а государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ст.365 Уголовного кодекса Украины.

Как рассказали в ведомстве, в первый день нового года в городе Каховка к дому, где живет молодая семья, пришел нетрезвый 26-летний бывший муж женщины. Он вызвал на разговор 29-летнего хозяина, во дворе они поссорились.

"Предварительно установлено, что бывший мужчина выстрелил из травматического пистолета в сторону хозяина, не ранив его. Защищаясь, хозяин дома сделал несколько выстрелов из карабина в сторону бывшего мужа своей жены. От полученных ранений мужчина умер через два дня", - сообщили в полиции.

4 января протестуя против бездействия правоохранителей, под управление полиции вышли местные жители. С возмущенными жителями Каховки встретился начальник местного отдела полиции Алексей Войчек.

Его объяснение жителям не понравились, сходка переросла в акцию протеста с горящими шинами и файерами. Акция продолжается.

Здание райотдела полиции забрасывают пиротехникой и дымовыми шашками. На месте – пожарные, которые оперативно гасят пиротехнику и покрышки. Улицу под райотделом перекрыт силовиками.