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Киевавтодор отчитался о готовности снегоуборочной техники

Киевавтодор отчитался о готовности снегоуборочной техники
02:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В столице ожидается небольшой снег, снегоуборочная техника готова.

В воскресенье, 5 января, в Киеве ожидается небольшой снег, снегоуборочная техника готова к работе, сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

По информации пресс-службы корпорации, в первое воскресенье 2020 года в столице ожидается небольшой снег. Осадки прогнозируются сутра (с 5.00 до 11.00), снег возможен после обеда. Температура будет колебаться от 0 до +2 С.

Кроме того, в "Киевавтодоре" подчеркнули, что в ночь на понедельник, 6 января, прогнозируется мороз.

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"Киевавтодор" готов к снегу. Имеем 418 единиц снегоуборочной техники. Улицы будем обрабатывать противогололедными средствами", – говорится в сообщении на странице корпорации в Фейсбук в субботу вечером.

В "Киевавтодоре" призвали водителей быть внимательными на дорогах.

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Киев, Снег, Киевавтодор, Столица.
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