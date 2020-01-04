Прогноз погоды на выходные: мокрый снег, дождь и гололед

В ближайшие сутки, 4 декабря, на территорию Украины будет поступать более влажный воздух.
Как сообщает Укргидрометцентр, существенные осадки не ожидаются, лишь в Западных, Черниговской и Сумской областях днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м / с, днем в Западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6 ° мороза, на побережье морей и в Крыму 0-2° тепла; днем 0-5° тепла, в южной части до 7 °.
В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 2-4 ° мороза, днем 2-4 ° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 января самая высокая температура днем была 8,6° в 1925 году, cамая низкая ночью 26,3° мороза в 1942 году.
Прогноз погоды на 4 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на субботу, 4 января, в городах Украины:
В воскресенье, 5 января, местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, в Западных областях местами порывы 15-20 м/с.Температура ночью и днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла, в Карпатах 5-10 ° мороза.
В Киеве 5 января также местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью и днем 0-2 ° тепла.
Прогноз погоды на 5 января, фото: meteo.gov.ua
6 января в юго-восточных областях и в Крыму умеренный мокрый снег, на остальной территории без осадков.
На дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица.
Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, 5 января в западных областях местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза; ночью 6 января в западных и северных областях 1-6° мороза.
Прогноз погоды на 6 января, фото: meteo.gov.ua
7 - 8 января преимущественно без осадков, лишь в северных и западных областях небольшой снег, днем с дождем.
Температура ночью 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 5-11°, днем 2-8° мороза. По предварительным данным, 9-11 января на большей части территории страны мокрый снег и дождь, 12-13 января без осадков.
Температура ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла, на юге и крайнем западе до 5° тепла.
В Киеве 7- 8 января небольшой снег, днем с дождем. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
Прогноз погоды на 7 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 8 января, фото: meteo.gov.ua
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