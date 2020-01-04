Прогноз погоды на выходные: мокрый снег, дождь и гололед

Новости Украины:В Украине ближайшие сутки будет без существенных осадков, местами гололедица.

В ближайшие сутки, 4 декабря, на территорию Украины будет поступать более влажный воздух.

Как сообщает Укргидрометцентр, существенные осадки не ожидаются, лишь в Западных, Черниговской и Сумской областях днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м / с, днем в Западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6 ° мороза, на побережье морей и в Крыму 0-2° тепла; днем 0-5° тепла, в южной части до 7 °.

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 2-4 ° мороза, днем 2-4 ° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 января самая высокая температура днем была 8,6° в 1925 году, cамая низкая ночью 26,3° мороза в 1942 году.

Прогноз погоды на 4 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на субботу, 4 января, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +3...+5

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +1...+3

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +2...+4

В воскресенье, 5 января, местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, в Западных областях местами порывы 15-20 м/с.Температура ночью и днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла, в Карпатах 5-10 ° мороза.

В Киеве 5 января также местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью и днем 0-2 ° тепла.

Прогноз погоды на 5 января, фото: meteo.gov.ua

6 января в юго-восточных областях и в Крыму умеренный мокрый снег, на остальной территории без осадков.

На дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, 5 января в западных областях местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза; ночью 6 января в западных и северных областях 1-6° мороза.

Прогноз погоды на 6 января, фото: meteo.gov.ua

7 - 8 января преимущественно без осадков, лишь в северных и западных областях небольшой снег, днем с дождем.

Температура ночью 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 5-11°, днем 2-8° мороза. По предварительным данным, 9-11 января на большей части территории страны мокрый снег и дождь, 12-13 января без осадков.

Температура ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла, на юге и крайнем западе до 5° тепла.

В Киеве 7- 8 января небольшой снег, днем с дождем. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 7 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 8 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, в январе-2020 в Украине ожидается больше дождя, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы, передает "Метеопрог".

Погода в январе может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Ожидается, что теплых дней в первом месяце нового года будет больше, чем холодных. Из-за влияния теплых воздушных масс из Атлантического океана возможна миграция циклонов с запада на восток. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.