Двойное убийство на Подоле: в полиции рассказали подробности

Новости Украины:Правоохранители Киева устанавливают обстоятельства двойного убийства в Подольском районе столицы, начато уголовное производство.

В Киеве, в районе Подола, в арендованной квартире найдены мертвыми две девушки. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Сегодня в 16:20 в Подольский управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два бездыханные тела женского пола", - сообщили полицейские 4 января.

Мертвые девушки были найдены в одной из квартир на улице Кирилловской. По данным "Информатора", их тела хозяйка квартиры обнаружила в шкафу на балконе. Убитые были связаны и все изрезаны острым предметом. На погибших насчитали десятки ножевых ранений. Полиция установила их личности: это киевлянки 2000 и 2003 годов рождения.

Женщина сдавала квартиру посуточно. Последний раз ее арендовали парень и девушка 31 декабря. Они должны были выселиться 4 января, но 3 января парень, который арендовал квартиру, по смс сообщил, что они уедут раньше.

По факту умышленного убийства (ст. по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство и начато досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.

Для установления окончательной причины смерти тела девушек направят на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители выясняют, кто мог совершить убийство.