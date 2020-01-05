Большой десантный корабль РФ завели в Черное море

Новости Украины:В Черное море на буксире завели военный российский корабль "Орск".

Большой десантный корабль Военно-морских сил России "Орск" завели в Черное море якобы из-за поломки судна. Об этом передает одесское издание "Думская".

У российского корабля произошла поломка двигателей. Корабль зашел в море на океанском буксире МБ-304. Фото процесса буксировки судна в оккупированный Севастополь сделал турецкий шипспоттер Yörük Işık.

Отмечается, что "Орск" выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии.

Напомним, в Одесский пор 24 декабря зашел американский ракетный эсминец 6-го флота ВМС США "USS Ross".

Отмечается, что ранее экипаж эсминца "USS Ross" уже принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2016" и тогда несколько дней пребывал в Одессе. В 2019 году корабль две недели находился в г.Констанца (Румыния) и г.Варна (Болгария), где проводил операции по обеспечению безопасности.