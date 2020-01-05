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Во Львовской области обвалилась крыша хранилища галереи искусств

Во Львовской области обвалилась крыша хранилища галереи искусств
13:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В селе Олесько Львовской области из-за непогоды обрушилась часть крыши Олесского замка, где размещается фондохранилище Львовской национальной галереи искусств имени Возницкого.

Во Львовской области обрушилась часть крыши здания бывшего костела Капуцинов в пгт. Олеско, Бусского района (улица Замковая, 27), которая является памятником архитектуры национального значения. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Здание находится на балансе Львовской ОГА, но еще в 2012-м году ее передали Львовской галерее искусств для использования в качестве фондохранилища.

Обвалилась часть деревянных конструкций крыши. Каменный свод выдержал, он сейчас стойкий. Поэтому музейные экспонаты не повреждены, люди не пострадали.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич заявил, что по состоянию на субботу, 4 января, провалившийся участок крыши полностью накрыли, начаты работы по созданию на крыше временной конструкции.

По его словам, на месте обрушившейся части крыши могут создать временную конструкцию, которая позволит защитить помещение фондохранилища от возможного затекания воды.

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Также запланировано заседание специальной комиссии с участием представителей Министерства культуры и Львовской ОГА, где будет решаться вопрос о выделении денег на ремонт крыши.

Окончательное решение по восстановлению крыши планируют принять комиссией в четверг, 9 января.

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Львовская область, Непогода, Происшествие, Хранилище галереи искусств.
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