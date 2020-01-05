Опасный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Новости Украины:5 января в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, объявлен I уровень опасности.

В западных областях Украины 5 января объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что ожидается усиление ветра до 20 м/с.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 5 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие сутки, 5 января, погоду Украины будет определять теплый и влажный воздух, атлантического происхождения.

Как сообщает Укргидрометцентр, местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь; на дорогах кое-где гололедица. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза.

В Киеве - небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью и днем 0-2° тепла.