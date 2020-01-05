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Погода на Рождество: синоптики обещают ветер, мокрый снег и гололед

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Погода на Рождество: синоптики обещают ветер, мокрый снег и гололед
08:15 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ближайшие дни в Украине местами будет небольшой мокрый снег, в западных областях – сильный ветер.

В ближайшие сутки, 5 января, погоду Украины будет определять теплый и влажный воздух, атлантического происхождения.

Как сообщает Укргидрометцентр, местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь; на дорогах кое-где гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза.

В Киеве - небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью и днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 января самая высокая температура днем была 8,4° тепла в 1925 году, самая низкая ночью 26,8° мороза в 1935 году.

Прогноз погоды на 5 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 5 января, в городах Украины:

  • Ужгород – 0 ...+2
  • Львов – 0 ...+2
  • Ивано-Франковск – 0 ...+2
  • Тернополь – 0 ...+2
  • Черновцы – 0 ...+2
  • Хмельницкий – 0 ...+2
  • Луцк – 0 ...+2
  • Ровно – 0 ...+2
  • Житомир – 0 ...+2
  • Винница – 0 ...+2
  • Одесса – 0 ...+2
  • Николаев – 0 ...+2
  • Херсон – 0 ...+2
  • Симферополь – +2 ...+4
  • Кропивницкий – 0 ...+2
  • Черкассы – 0 ...+2
  • Чернигов – 0 ...+2
  • Суммы – 0 ...+2
  • Полтава – 0 ...+2
  • Днепр – 0 ...+2
  • Запорожье – 0 ...+2
  • Донецк – 0 ...+2
  • Луганск – 0 ...+2
  • Харьков – 0 ...+2
  • Киев – 0 ...+2

В понедельник, 6 января, в юго-восточных областях и Крыму мокрый снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днём от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 7-12°, днём 1-6° мороза.

В Киеве 6 января будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды на 6 января, фото: meteo.gov.ua

7 января в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью 6 января в юго-восточных областях и Крыму временами снег, 7 января в западных, северных, днем и в центральных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 7-12°, днем 1-6° мороза. В Киеве и области облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег. Ветер переменных направлений, 3-8 м /с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 7 января, фото: meteo.gov.ua

Синоптики на 8 января существенных осадков не прогнозируют, только днем в западных и северных областях пройдет небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.  В столице и на Киевщине 8 января ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды на 8 января, фото: meteo.gov.ua

9 января на большей части территории Украины ожидается дождь и мокрый снег, днем в западных, северных и большинстве центральных областей без осадков, температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-6° тепла. В Киеве - ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 9 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, в январе-2020 в Украине ожидается больше дождя, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы, передает "Метеопрог".

Декабрь в Киеве побил зимний рекорд

Погода в январе может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Ожидается, что теплых дней в первом месяце нового года будет больше, чем холодных. Из-за влияния теплых воздушных масс из Атлантического океана возможна миграция циклонов с запада на восток. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Дождь, Туман, Синоптики, Прогноз погоды, Погода на Рождество, Прогода на выходные.
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