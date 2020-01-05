Марцинкив предложил поставить памятник Бандере на границе с РФ

Новости Украины:В Украине хотят установить памятник Бандере на границе с РФ.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник Степану Бандере на границе с РФ. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мне важно под каким памятником встречаться! Поэтому посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семенихиным установим там памятник Бандере!" - написал Марцинкив.

По его словам, это будет самый восточный памятник в Украине Бандере, еще и под московской границей.

"О механизме изготовления впоследствии! Нам надо будет его подарить! Кто поддерживает пишите в личку!" - отметил он.

Напомним, послы Польши и Израиля обеспокоены чествованием памяти Бандеры и Липы в Украине.