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Почтение деятелей УПА: в Израиле и Польше выразили обеспокоенность

Почтение деятелей УПА: в Израиле и Польше выразили обеспокоенность
00:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Послы Израиля и Польши обеспокоены чествованием местной властью в Украине деятелей УПА.

Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые "активно пропагандировали этнические чистки", а также ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к "поиску правды" в этом вопросе.

"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и чествуют личностей, которые нужно раз и навсегда осудить", - говорится в совестном заявлении послов.

Так, в ведомствах обеспокоены тем, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году для почтения памяти одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) Андрея Мельника, а также писателя и государственного деятеля Ивана Липы и его сына, общественного деятеля Юрия Липы.

"Кроме того, 1 января Киевская городская государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры. Помня о наших невинных братьях и сестрах убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов", - сказано в заявлении.

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В связи с этим послы ожидают, что Львовский облсовет и Киевская горгосадминистрация (КГГА) присоединятся к диалогу с целью поиска правды.

"Со своей стороны, мы готовы содействовать в лучшем сотрудничестве с учреждениями в Израиле и Польше, в том числе с Яд Вашем и Институтом национальной памяти", - говорится в заявлении.

Степан Бандера (1909-1959) – украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения в Западной Украине. Родился в селе Старый Угринов в Ивано-Франковской области в семье греко-католического священника. С 1940 года возглавил Организацию украинских националистов. 15 октября в Мюнхене агент КГБ Богдан Сташинский убил Бандеру. Он похоронен на кладбище в Мюнхене.

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Андрей Мельник (1890-1964) – полковник армии Украинской народной республики, организатор формации Сечевых Стрельцов, один из организаторов Украинской военной организации. В 1938 году после гибели Коновальца возглавил ОУН. Узник немецких концлагерей. С 1945 года – в эмиграции. В 1947 году избран пожизненным председателем Провода украинских националистов (ПУН). Похоронен в Люксембурге на кладбище Боневуа.

Иван Липа (1865 – 1923) - украинский общественно-политический и государственный деятель, писатель, литературный критик, медик. Министр здравоохранения правительства УНР (1920г).

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Юрий Липа (1900-1944) – украинский общественно-политический деятель, писатель, поэт, публицист, врач, автор украинской геополитической концепции, один из основных идеологов украинского национализма.

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Польша, Израиль, Степан Бандера, Андрей Мельник, Иван Липа, Юрий Липа.
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