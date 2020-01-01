В центре Киева отметили 111 годовщину со дня рождения Степана Бандеры (Фото, Видео)

Новости Украины:В столице Украины прошло факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Степана Бандеры.

Факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения одного из лидеров Организации украинских националистов Степана Бандеры прошло в центре Киева в среду вечером, сообщает интернет-издание "Громадське".

"Факельное шествие началось в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Оно двинулось к Киевской городской государственной администрации. Участники держали в руках плакаты и файеры", – сказано в сообщении на сайте издания.

По информации "Громадське", в шествии приняли участие около 1500 человек.

Традиційна смолоскипна хода до дня народження очільника ОУН Степана Бандери — у ході беруть участь близько 1500 людей pic.twitter.com/nm8BiitZ1a — hromadske (@HromadskeUA) January 1, 2020

Среди участников акции, в частности, были представители партии "Всеукраинское объединение Свобода", "Конгресс украинских националистов" и "Правого сектора". Шествие сопровождал оркестр.

Участники выкрикивали: "Степану Бандере трижды слава, слава, слава" и "Наша земля - наши герои".

В 2019 году в факельном шествии, посвященном дню рождения Бандеры, приняли участие около 2 тыс. человек.

Участники акции, в частности представители партии "Всеукраинское объединение Свобода" и праворадикальной организации С14, собрались возле памятника Кобзарю в парке Тараса Шевченко, после чего факельным шествием пошли на Майдан Независимости, где состоялось вече.

Степан Бандера родился 1 января 1909 в селе Старый Угринов Калушского района Ивано-Франковской области. С 1940 года возглавил Организацию украинских националистов. Был убит в 1959 году, похоронен на кладбище в Мюнхене.