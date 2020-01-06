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На Одесчине мужчина убил соседку одним ударом ножа

На Одесчине мужчина убил соседку одним ударом ножа
00:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Одесской области мужчина убил соседку за то, что она долго не открывала ему дверь.

В Любашевском районе Одесской области в ночь на 5 января мужчина смертельно ранил ножом свою соседку за то, что она долго не открывала ему входную дверь.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, в правоохранительные органы обратились медики, которые сообщили, что в больнице умерла 44-летняя женщина, получившая ножевое ранение в область брюшной полости. 

Преступление совершил 21-летний сосед погибшей, своей причастности он не отрицает. По его словам, на женщину он разозлился из-за того, что та долго не открывала дверь, когда он пришел поздравить ее с Новым годом.

В Запорожской области мужчина с ножом напал на людей: один погиб, трое ранены

С места происшествия полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления - кухонный нож и другие вещественные доказательства. По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Фигурант задержан по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Согласно санкции статьи, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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Полиция, Нож, Одесчина.
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