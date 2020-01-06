Новости Украины:ГСЧС: в Кропивницком ликвидировали пожар в исправительной колонии.

В Кропивницком произошел пожар в исправительной колонии. Об этом сообщила пресс-секретарь УГСЧС в области Оксана Мачак.

По информации Мачак, сообщение о пожаре поступило 4 января в 10:10.

Как выяснилось, горели электрические провода и вещи бытового потребления в административно-складских зданиях для готовой продукции на территории промышленной зоны Кропивницкой исправительной колонии №6.

Травмированных и погибших нет. В 10:30 пожар локализовали и в 10:40 - ликвидировали. От Кропивницкого ДПРЗ привлекались семь единиц техники и 28 человек личного состава. Причину пожара устанавливают специалисты.