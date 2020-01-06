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На Закарпатье неизвестные до смерти избили мужчину в его дворе

На Закарпатье неизвестные до смерти избили мужчину в его дворе
12:29 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В селе Кушница Иршавского района Закарпатской области в результате драки скончался местный житель.

На Закарпатье неизвестные избили мужчину в его дворе. Личность обидчика установили и вручили ему подозрение. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП области.

"В селе Кушница Иршавского района в результате драки скончался местный житель. Полиция установила личность обидчика, ему объявлено подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

Указано, что на теле 50-летнего потерпевшего следственно-оперативная группа обнаружила признаки насильственной смерти, в том числе многочисленные синяки и гематомы. После экспертиза показала, что потерпевший скончался в результате переломов черепа, костей лица и других тяжелых травм.

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"Как рассказала мать пострадавшего, сына избили во дворе, по месту жительства, неизвестные мужчины", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что злоумышленником оказался 35-летний житель Кушницы. По факту смертельного избиения полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

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Полиция, Драка, Избиение, Закарпатская область, Кушница.
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