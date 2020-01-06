На Закарпатье неизвестные до смерти избили мужчину в его дворе

На Закарпатье неизвестные избили мужчину в его дворе. Личность обидчика установили и вручили ему подозрение. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП области.
"В селе Кушница Иршавского района в результате драки скончался местный житель. Полиция установила личность обидчика, ему объявлено подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.
Указано, что на теле 50-летнего потерпевшего следственно-оперативная группа обнаружила признаки насильственной смерти, в том числе многочисленные синяки и гематомы. После экспертиза показала, что потерпевший скончался в результате переломов черепа, костей лица и других тяжелых травм.
"Как рассказала мать пострадавшего, сына избили во дворе, по месту жительства, неизвестные мужчины", - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что злоумышленником оказался 35-летний житель Кушницы. По факту смертельного избиения полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.