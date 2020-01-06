Скачать
Понедельник, 06.01.2020
Новый трудовой кодекс: международные профсоюзы выступают против
Новый трудовой кодекс: международные профсоюзы выступают против
Конгресс рассмотрит ограничение военных полномочий Трампа
Конгресс рассмотрит ограничение военных полномочий Трампа
Свитолина сенсационно зачехлила ракетку на старте турнира в Брисбене
Свитолина зачехлила ракетку на старте турнира в Брисбене
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 января

В Донецкой области во дворе жилого дома прогремел взрыв

Смотрите фото (4)
В Донецкой области во дворе жилого дома прогремел взрыв
13:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:В Донецкой области в Селидово во дворе дома взорвалась граната.

Неизвестный бросил взрывной предмет во двор частного дома в Селидово Донецкой области, предварительно, взорвалась граната. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в области.

"В субботу, 4 января, в 21:12 в дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе дома взорвалось неизвестное устройство. Правоохранители задокументировали, что в результате взрыва было повреждено оконное стекло и металлический забор. В момент происшествия дома находился 42-летний мужчина со своим 8-летним сыном. Пострадавших нет", - указали в полиции.

Установлено, что взрывной предмет во двор бросил неизвестный.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили на огороде остатки от гранаты Ф-1 и еще одну гранату, которая не взорвалась.

В Ровно в многоэтажке взорвался газовый котел

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Полиция устанавливает личность злоумышленника.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Полиция, Взрыв, Граната, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
02 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
03 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
04 Украинцам усложнят въезд в страны ЕС: что изменится
05 Рождество 2020: поздравления в стихах и картинках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцам усложнят въезд в страны ЕС: что изменится
Украинцам усложнят въезд в страны ЕС: что изменится
Гололед и снег: на каких дорогах Украины опасно
Гололед и снег: на каких дорогах Украины опасно
Кремль объявил о визите Меркель в Москву
Кремль объявил о визите Меркель в Москву
Дженнифер Энистон поразила нарядом на красной дорожке
Дженнифер Энистон поразила нарядом на красной дорожке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь