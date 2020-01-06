В Донецкой области во дворе жилого дома прогремел взрыв

Новости Украины:В Донецкой области в Селидово во дворе дома взорвалась граната.

Неизвестный бросил взрывной предмет во двор частного дома в Селидово Донецкой области, предварительно, взорвалась граната. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в области.

"В субботу, 4 января, в 21:12 в дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе дома взорвалось неизвестное устройство. Правоохранители задокументировали, что в результате взрыва было повреждено оконное стекло и металлический забор. В момент происшествия дома находился 42-летний мужчина со своим 8-летним сыном. Пострадавших нет", - указали в полиции.

Установлено, что взрывной предмет во двор бросил неизвестный.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили на огороде остатки от гранаты Ф-1 и еще одну гранату, которая не взорвалась.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Полиция устанавливает личность злоумышленника.