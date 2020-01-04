В Ровно в многоэтажке взорвался газовый котел

Новости Украины:В Ровно в многоэтажном жилом доме в субботу, 4 января, произошел взрыв.

В Ровно в многоквартирном жилом доме произошел взрыв, после чего начался пожар. Спасатели эвакуировали 14 человек из которых 4 детей. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Ровенской области.

"4 января в 11:45 в Службу спасения Ровенской по номеру "101" поступило сообщение о взрыве воздушно-газовой смеси газового котла в помещении кухни с последующим горением двухкомнатной квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома г. Ровно по улице Соборная", - сообщили в управлении. Отмечается, что на место вызова были направлены два дежурных отделения спасателей 2-й государственной пожарно-спасательной части Ровно, одно отделение пожарно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС области. Прибыв на место вызова бойцы ГСЧС попав в квартиру подали огнетушащие средства.

"Из-за сильного задымления пожарные провели эвакуацию 14 жителей с верхних этажей из которых четверо детей. В 12:11 пожар был локализован, а в 12:20 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожено оконную раму и повреждена мебель кухни. Квартиру было полностью спасено от уничтожения огнем", - говорится в сообщении ГСЧС.

В управлении также отметили, что в настоящее время причина пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются.

Как сообщалось, 3 января около 18:00 на линию "102" поступило сообщение о том, что в с.Угринов Тернопольской области в клубе возник пожар и прогремел взрыв.

По информации ГСЧС, восемь детей получили ожоги и были госпитализированы вследствие хлопка неизвестного происхождения с последующим горением.