В центре Киева горело авто, огонь перекинулся на жилой дом

Новости Украины:В центре Киева дотла сгорела Peugeot: огонь разбил стекла и покрыл копотью балконы жилого дома.

4 января в центре Киева произошел пожар, в результате которого пострадала машина и жилой дом. Об этом сообщает Информатор.

Пожар возник по адресу улица Большая Васильковская, 112, там дотла сгорел припаркованный автомобиль Peugeot 307. Машина стояла впритык к жилому дому, огонь разбил стекла банка, который расположился на первом этаже и покрыл копотью балконы до четвертого этажа.

Сообщение о происшествии поступило на линии экстренных служб около 02:00.

Кому принадлежит авто, на данный момент неизвестно, оно на еврономерах, а водителя на месте не оказалось. Никто не пострадал.

"Одна из очевидцев рассказала, что проснулась, когда услышала какой-то громкий хлопок, а в квартире появился запах гари. Она испугалась и начала осматривать квартиру, доставать электроприборы из розеток. Потом женщина выглянула в окно и увидела пылающий автомобиль и столб дыма, который покрывал окна многоэтажки", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что вечером 3 января в Тернопольской области в результате взрыва в сельском клубе пострадали 8 подростков.