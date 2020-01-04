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В центре Киева горело авто, огонь перекинулся на жилой дом

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В центре Киева горело авто, огонь перекинулся на жилой дом
10:14 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины:В центре Киева дотла сгорела Peugeot: огонь разбил стекла и покрыл копотью балконы жилого дома.

4 января в центре Киева произошел пожар, в результате которого пострадала машина и жилой дом. Об этом сообщает Информатор.

Пожар возник по адресу улица Большая Васильковская, 112, там дотла сгорел припаркованный автомобиль Peugeot 307. Машина стояла впритык к жилому дому, огонь разбил стекла банка, который расположился на первом этаже и покрыл копотью балконы до четвертого этажа.

Сообщение о происшествии поступило на линии экстренных служб около 02:00.

Кому принадлежит авто, на данный момент неизвестно, оно на еврономерах, а водителя на месте не оказалось. Никто не пострадал.

"Одна из очевидцев рассказала, что проснулась, когда услышала какой-то громкий хлопок, а в квартире появился запах гари. Она испугалась и начала осматривать квартиру, доставать электроприборы из розеток. Потом женщина выглянула в окно и увидела пылающий автомобиль и столб дыма, который покрывал окна многоэтажки", - пишет издание.

В Киеве столкнулись три автомобиля, один водитель погиб

Ранее сообщалось, что вечером 3 января в Тернопольской области в результате взрыва в сельском клубе пострадали 8 подростков.

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Киев, Пожар, ГСЧС, Происшествие.
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