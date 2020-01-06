На Донбассе ранили украинского военного

Новости Украины:Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков.

В течение суток понедельника боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего ранения получил один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"Из запрещенных минскими договоренностями 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам Крымского", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

"Сегодня, 6 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - добавили в пресс-службе.