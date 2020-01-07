В Черкасской области поймали лжеминера

Новости Украины:Полицейские Черкасской области задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании.

Сотрудники полиции Черкасской области задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании нескольких объектов в городе Монастырище, сообщает отдел коммуникации полиции Черкасской области.

"6 января, в Монастырищенское отделение полиции поступило сообщение о заминировании нескольких объектов. Немедленно личный состав местной полиции был поднят по тревоге. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи с собаками и взрывотехники. При обследовании объектов взрывоопасных предметов обнаружено не было…Вместе с тем, оперативные работники, во время проведения розыскных мероприятий установили и задержали человека, который предоставил ложное сообщение о заминировании. Во время разговора с работниками полиции мужчина признался в содеянном, но зачем предоставил ложное сообщение о заминировании не объяснил", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в в понедельник вечером.

Злоумышленник задержан и дает показания.

"Открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", - подытожили в полиции.