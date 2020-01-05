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Единый номер экстренных служб: как это будет работать

Единый номер экстренных служб: как это будет работать
18:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Минцифры рассказали, как будет работать единый номер вызова экстренной помощи "112".

В Украине появится единый номер вызова полиции, пожарной, спасательной службы, скорой помощи и в будущем других экстренных служб (газ, Укравтодор, городские службы).

Об этом сообщает советница министра цифровой трансформации Украины Яника Мерило в Facebook.

"Человек набирает номер 112 и оповещает о происходящем. Оператор 112 вносит информацию в систему и в соответствии с проблемой высылает экипаж полиции, скорой помощи или пожарную службу, или сразу несколько служб. Бригады должны выехать в течение минуты "со снятия трубки". После принятия вызова программа 112 за секунды собирает карту происшествия - где человек, требующая помощь, какая служба должна реагировать, где ближайшая бригада", - написала она.

Мерило отметила, что совместное реагирование позволяет быстрее и эффективней успевать на помощь в полном взаимодействии служб.

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По ее словам, в Эстонии номер "112" работает уже много лет и, как результат, постоянно сокращается время на выезд на вызов.

"В 2019 году полиция успевала на место происшествия в среднем за примерно 12 минут. Скорая помощь должна успевать на вызовы C и D за 15 минут, а по факту успевает на большинство случаев за 10 минут. Даже в Эстонии дойти до такого уровня заняло много лет, но результат очевиден. Большое спасибо МИД Эстонии, что в рамках программы развития создание 112 в Украине консультируют в том числе и создатели 112 и Спасательной Службы Эстонии", - отметила она.

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Мерило сообщила, что сейчас идет работа над пилотными версиями в Киевской и Днепровской областях.

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Скорая помощь, ГСЧС, Нацполиция, Яника Мерило, Минцифры.
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