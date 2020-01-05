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Взрыв в клубе в Тернопольской области: в каком состоянии находятся дети

Взрыв в клубе в Тернопольской области: в каком состоянии находятся дети
13:45 Сегодня Телеграф 24 канал Фото: ГСЧС

Новости Украины:Восемь детей, которые пострадали при взрыве в клубе в селе Угринов Тернопольской области, находятся в областной детской больнице, всем пострадавшим сделали операции по пересадке кожи.

В результате взрыва, прогремевшего в сельском клубе в Угринове на Тернопольщине, пострадали восемь детей. Они сейчас находятся в областной детской больнице: трое - в реанимации, пятеро – в хирургическом отделении. Всем пострадавшим сделали операции по пересадке кожи.

Как рассказал главный врач Григорий Корицкий, дети попали в больницу с ожогами открытых частей тела, ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом, передает "Общественное".

Что касается их состояния, по словам заместителя главного врача Владимира Белинского, оно является тяжелым и средней степени тяжести.

"Всем сделали пересадку кожи, провели бронхоскопию трем детям. 5 января еще пятерым детям проведем бронхоскопию. Сегодня окулист осматривала глаза",– добавил медик.

К слову, отец одного из пострадавших, 13-летнего Сергея Думы, рассказал, что после взрыва его сын находился в тяжелом состоянии – обожжены руки, живот, плечи, голова и пол-лица. Правда, парень был в сознательном состоянии. Заведующая сельским клубом Мирослава Гева добавляет, что после взрыва дети сбрасывали с себя куртки болоневые, потому что они на них горели.

Взрыв в клубе на Тернопольщине: появились новые подробности

Исполняющий обязанности председателя Подгаецкой районной администрации Иван Криницкий, со своей стороны, заявил, что родителям пострадавших детей выделят средства на лечение.

"Состоялось заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где приняли решение о выделении материальной помощи пострадавшим детям. Родители будут обращаться по мере необходимости, и ту помощь, которая будет нужной (касающаяся лечения, реабилитации, возможно, какая-то операция будет нужна), будем выделять из резервного фонда района. Сегодня фонд района составляет полмиллиона гривен", – отметил чиновник.

Напомним, инцидент произошел Взрыв прогремел в сельском клубе на Тернопольщине: пострадали дети вечером 3 января. Сначала прогремел взрыв, а затем возник пожар. В это время дети проводили репетицию к рождественскому вертепу. Еще несколько детей должны были подойти. Предварительная причина – взрыв газовоздушной смеси, находившейся в помещении, в частности, на чердаке.

Во время проведения газификации сельского совета произошла утечка газа, он попал в клуб и его накопление привело к взрыву. В самом же клубе газ не был подведен.

Во время осмотра места происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, что именно по этой трубе газ попал в помещение.

По факту взрыва правоохранители открыли уголовное производство.

Эта статья предусматривает до 5 лет лишения свободы или 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Пожар, Полиция, Взрыв, Тернопольская область, ГСЧС, Происшествие.
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