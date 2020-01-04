Взрыв в клубе в Тернопольской области: открыто уголовное производство

Новости Украины:Полиция открыла дело из-за взрыва в сельском клубе в Тернопольской области, где пострадали 8 детей.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва в сельском клубе в с.Угринов Тернопольской области, где пострадали восемь детей.

Как сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области со ссылкой на слова заместителя начальника главка Владимира Галевича, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). УК Украины.

Также отмечается, что результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые в тот момент репетировали выступление рождественского вертепа в клубе.

Отмечается, что пострадавших с ожогами лица и конечностей 1-2 степени доставили в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу.

"По предварительной оценке экспертов, причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка природного газа. Накануне газовики проводили ремонтные работы. На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба, и его накопление привело к взрыву", - сообщили в полиции.

Как сообщалось, 3 января около 18:00 на линию "102" поступило сообщение о том, что в с.Угринов Тернопольской области в клубе возник пожар и прогремел взрыв.

По информации ГСЧС, восемь детей получили ожоги и были госпитализированы вследствие хлопка неизвестного происхождения с последующим горением.